Dolar
7.3068
0.2208%
Euro
8.6004
0.7945%
Altın
2035.9
0.0422%
Borsa
1074.79
1.3388%
G. Altın
478.857
0.3579%
Bitcoin
87137.7
3.2346%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Gaziantep, salgını dikkate almamaya devam ediyor

    Koronavirüsün yayılımının arttığı günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın her açıklamasında uyardığı illerin başında gelen Gaziantep’te uyarılar hiçe sayılıyor.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 17:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep, salgını dikkate almamaya devam ediyor

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını kaydettiği son açıklamasında yine uyardığı Gaziantep’te vaka artış hızı, Türkiye ortalaması ile aynı seviyeye geldi.

    Gaziantep, salgını dikkate almamaya devam ediyor- İZLE

    UYARILARA RAĞMEN MASKE TAKMAYANLARIN SAYISI OLDUKÇA FAZLA

    Yapılan onca uyarıya ve denetimlere rağmen çok sayıda kişinin maske takmamaya devam ettiği görülürken, birçok kişi de maskeyi uygun şekilde kullanmıyor.

    Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise sosyal mesafeyi hiçe sayılıyor.

    Gaziantep, salgını dikkate almamaya devam ediyor #1

    Gaziantep, salgını dikkate almamaya devam ediyor #2

    Gaziantep, salgını dikkate almamaya devam ediyor #3

    Görüş Bildir