Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...
Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.
Bu uygulamalar ve hasteneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.
Gaziantep Şehir Hastanesi açılışa hazırlanıyor
Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaatı tamamlandı ve açılışa hazırlanıyor.
Dört ayrı bloktan oluşan ve içerisinde, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathane bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunulacak. Hastanede ayrıca Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunuyor.
Bakan Koca, müjdeyi verdi
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin pazartesi günü hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.
"Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Gaziantep Şehir Hastanesi, pazartesi hasta kabulüne başlıyor. Bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye sahip. Toplam 638 Bin metrekare kapalı alanı var. Kampüsü, özellikli hizmet birimlerini de içeren Gaziantep Şehir Hastanesinde, Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunacak olan Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi, Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunmakta. Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış