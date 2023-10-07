Gaziantep Şehir Hastanesi pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor Gaziantep Şehir Hastanesi, 9 Ekim Pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor. Hastanenin hasta kabulüne başlayacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Bu uygulamalar ve hasteneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi açılışa hazırlanıyor

Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaatı tamamlandı ve açılışa hazırlanıyor.

Dört ayrı bloktan oluşan ve içerisinde, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathane bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunulacak. Hastanede ayrıca Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunuyor.

Bakan Koca, müjdeyi verdi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin pazartesi günü hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

"Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: