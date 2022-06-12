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- Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı
Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 18:00
- Güncelleme : 12.06.2022 - 18:05
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlerin kafalarına çekiç gibi inmeye devame diyor.
Şimdiye kadar sayısız hedefin yok edildiği 200'den fazla PKK'lı hainin öldürüldüğü operasyonda dün acı haber geldi.
Operasyonda Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit düştü.
Acı haber Türkiye'yi yasa boğarken bugün şehitlere veda edildi.
Memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanan kahramanların cenaze törenlerinde duygusal anlar yaşandı.
Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı VİDEO
Oğlunu asker selamıyla uğurladı
Yürekleri yakan görüntüler ise Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın cenaze töreninde objektiflere yansıdı.
Çap'ı, memleketi Gaziantep'te binlerce hemşerisi uğurladı. Törende aile fertlerinin feryadı yürek yakarken şehidin annesi asker kepi takarak oğlunu selamladı.
Silah arkadaşının gözyaşları
Cenaze tören takımındaki bir silah arkadaşı ise matem havasına dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu.
Tören kıyafetleri içinde görevini de ihmal etmemek adına büyük çaba harcayan askerin gözyaşlarını silah arkadaşları sildi.