Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri vefat ilanıyla ortaya çıktı

Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan isimlerin akrabalık ilişkilerini ortaya çıkaran vefat duyurusu, tepkilerin ardından siteden kaldırıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden bir vefat ilanı paylaşıldı.

KAYINPEDERİ, BABASI, DEDESİ...

İlanda, hayatını kaybeden kişinin; Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım'ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım'ın babası, Sosyal Bilimler MYÖ Öğretim Görevlisi Aykut Direzinci'nin dedesi, Rektörlük Özel KAlem Aysun Şahan'ın dedesi olduğu belirtildi.

Paylaşımın ardından üniversitede bu kadar akrabanın görevde olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan vefat ilanı, tepkilerin ardından internet sitesinden kaldırıldı.