Gaziantep, vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında

Gaziantep, vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu iller arasında belirttiği Gaziantep'te, vatandaşların tedbiri elden bıraktığı görüldü.

Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep’te, kent merkezindeki çarşı ve pazarlardaki manzaralar tedirginliğe sebep oldu.

Alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden dile getirdiği son 1 haftada vaka sayısının artışa geçtiği şehirlerden biri olan Gaziantep’te, çarşı ve pazarlarda tedbirlere uyulmadığı görüldü.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Vatandaşların büyük çoğunluğu maske zorunluluğuna rağmen maske takmazken, kimi vatandaşlar ise maskeyi çene altı ile kollarına taktı. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı.





"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI"

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.” ifadelerine yer verdi.



