AA

Gaziantep Valiliği, örnek alınacak bir uygulamaya imza attı...

Gaziantep'te hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de küçük esnafa destek olmak amacıyla Valilik tarafından "Bakkal Kart" uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda da Şahinbey ve Şehitkamil'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen ailelere kart verildi.

AİLELER KENDİ İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ALIŞVERİŞLERİNİ YAPABİLECEK

Valilik bütçesiyle alınan kartlara ek olarak hayırseverlerin de yardımlarıyla genişletilen çalışmada, ramazan kolisi dağıtılması yerine ailelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini, mahalle bakkallarından bu kartlarla yapması hedefleniyor.

Uygulamanın geçerli olduğu bakkalları ziyaret eden Vali Kemal Çeber, projenin geçen yıl başarılı olduğunu bu yıl da hayırseverlerden gelen taleplerin fazla olduğunu söyledi.

"DEVLET ARACILIĞIYLA, TİTİZLİKLE SEÇİLMİŞ GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDECEK"

Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini en uygun şekilde buluşturduklarını anlatan Çeber, "Hayırsever hayrını yaparken biliyor ki devlet aracılığıyla titizlikle seçilmiş gerçek ihtiyaç sahiplerine hayrı gidecek. Biz bu hayırları bakkal kart alışveriş çekleri şeklinde yapıyoruz. Geçen yıl 500 liraydı bu sene her biri 1000 lira değerinde böyle taklit edilemez hologramlı kartlar yapıyoruz ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.

AİLELERİN DURUMLARINA GÖRE KARTLARIN MİKTARI DA ARTIYOR

Çeber, ailelerin durumuna göre bazılarına bir, bazılarına iki-üç kart verdiklerini, Ramazan kolisi vermek yerine bu çalışma ile herkesin kendi ihtiyacına yönelik alışverişi yine mahalle bakkalından aldığını aktardı.

"BUGÜN İTİBARIYLA 27 MİLYONU GEÇTİK"

Geçen sene projede 35 milyon lira dağıttıklarını bu yıl ise hedeflerinin 35-40 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Çeber, şunları kaydetti: