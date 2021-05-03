Gaziantep Valiliği: Biber gazı sıkan emniyet mensubu açığa alındı

Gaziantep Valiliği, kentte bir camide yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, cami içinde biber gazı kullanan emniyet mensubunun açığa alındığını ifade etti.

Gaziantep'te bir grup, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı ihlal ederek camide itikaf ibadeti yapmak istedi.

Grup camiden çıkmak istemeyince, polis ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Biber gazının da kullanıldığı müdahalede 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği de camide biber gazıyla müdahale görüntüleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Gaziantep'te camide itikaf yapmak isteyenlere polis müdahalesi

"İLGİLİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI"

Valilik, olay sırasında emniyet mensuplarının ibadethaneye ayakkabıyla girmediğini belirterek, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır." açıklamasında bulundu.