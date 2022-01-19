Gaziantep Valisi Gül: 2 bin kişi kurtarıldı

Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı bölgede tır kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Davut Gül, otoyolda mahsur kalan 2 bin kişi için kurtarma operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu anımsattı.

OTOYOL KAPALI

Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

2 BİN KİŞİ KURTARILDI

"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Kara yollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."





VATANDAŞLARA ÇAĞRI: ARAÇ KULLANMAYIN

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.