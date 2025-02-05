Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Deprem yatırımları 2025'te tamamlanacak

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi...

Bu etkilenen iller arasında Gaziantep de yer alıyor.

Birçok bölgesi yıkılan Gaziantep'te deprem konutları tamamlandı.

VALİ ÇEBER SON DURUMU ANLATTI

Depremlerin üzerinden geçen 2 yılda yapılan çalışmaları anlatan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, depremin ilk gününden itibaren devletin ne söz verdiyse yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirtti.

Çeber, dünyanın en büyük afetlerinden birinin yaşandığını ancak devlet-millet kaynaşması ve tek yürek bilinciyle herkesin kenetlendiğini hatırlatarak, "11 il direkt, 18 il bir şekilde etkilendi ve 350 bin civarı bina yerle bir oldu. 106 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıktı. Sadece depremler nedeniyle toplanan enkazımız Avrupa'daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük alanları kapsayacak düzeydeydi." dedi.

Gaziantep'te 17 bin 800 civarında kalıcı konutlar için hak sahibi olduğunu anlatan Çeber, şunları kaydetti:

Yaklaşık 5 bin hak sahibi evlerine taşındı. 2025 yılı sona erdiğinde inşallah fiziki olarak alanda kırsalda ya da şehir merkezlerinde yapılmamış hiçbir iş bırakmayacağız. İş yerleri, sağlık ocağı, eğitim tesisleri, konutlar bunların hepsi. Biz sadece kalıcı konut yapmıyoruz, bunların yolları, kaldırımları, parkları camileri, baz istasyonları, okulları bunların hepsi bizim fiziki yapılaşma faaliyetleri içinde devam ediyor.

HAK SAHİPLERİ EVLERİNE TAŞINIYOR, KONTEYNER KENTLER KAPATILIYOR

Deprem zamanı Rize Valisi olarak Nurdağı ilçesinde Koordinatör Vali olarak görev yaptığını belirten Çeber, şöyle devam etti:

Gaziantep genelinde 21 bin civarı bizim konteynerimiz, 23 konteyner kentimiz vardı. Bugün itibariyle 12 tanesini kapattık, sadece 11 konteyner kentimiz kaldı. Tüm hak sahipleri peyderpey evlerine taşınıyor. İnşaatlarımız devam ediyor, alanda görüyorsunuz köylerde kırsalda insanlara, 'bende buraya taşınsam' dedirtecek güzellikte köy evleri, kırsal yaşam alanları yapıyoruz. Şehir merkezlerinde de Cumhurbaşkanımızın talimatı ve bize yakışır şekilde zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde konutlarımızı yapıyoruz. Bitenlerden gezdikleriniz oldu, her biri park ve bahçeleriyle çok güzel alanlar oldu ve insanlar memnuniyetle buralara taşınıyor. Bunlara entegre olarak iş yerlerimizi yapıyoruz.

Vali Çeber, Nurdağı'nda 230 civarında iş yeri yapıldığını, İslahiye ilçesinde de bu sayılara yaklaşıldığını, yıkılan hastanelerin yerine daha iyilerinin, okulların yerine ise daha fazla derslikli okullar yapıldığını dile getirdi.

"ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR"

Tarihi kültürel mirasa özen gösterildiğinin altını çizen Çeber, "3-4 yıldan önce bitmez denen Gaziantep kalesinin restorasyonunu 1 yıl 2 aylık süre içinde, zeminde çalışmaya başladığımızda deprem dışında da büyük hasarlar görmemize rağmen onları da düzelterek tamamladık. Camilerimizi açmaya başladık, ramazana kadar ilk teravihlere kadar bazılarını açmaya devam edeceğiz. Konaklarımızı açacağız." diye konuştu.

Çeber, afet bölgesinde eğitim, sağlık, psikososyal destek gibi farklı alanlarda faaliyetlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.