Gaziantep Valisi Kemal Çeber görevine başladı Rize Valiliği görevinden Gaziantep'e atanan Kemal Çeber resmi törenle karşılandığı şehirde görevine başladı. Çeber, "Afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz" dedi.

İHA

Türkiye yeni döneme hızlı girdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında her alanda başarı hedefleyen Türkiye'de kadrolarda bayrak değişimi sürüyor.

Belli şehirlerde valiler değişti.

Rize Valiliği görevinde başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kemal Çeber, deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'e atandı.

"Felaketin izi silinene kadar işimiz bitti demeyeceğiz"

Çeber, düzenlenen törenle resmen görevine başladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “İnşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz, devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar bu iş bitti diyemeyiz.

O güne kadar tüm gücümüzle tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız ve son hemşerimizi de o afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapacak güce, kudrete, imkana sahibiz.” dedi.

“Çok özel bir ilden başka çok özel bir ile geldiğimi biliyorum"

Bir önceki görev yeri olan Rize’de 5 yıl hizmet ettiğini anlatan ve kadim şehir Gaziantep’te göreve başladığını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Çok özel bir ilden başka çok özel bir ile geldiğimi biliyorum. Bana bu iki güzide ilde görev yapmayı nasip eden Allah'a sonsuz hamdediyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'e şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Artık kadim bir şehirdeyim Evliya Çelebi’nin değimiyle Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dünyanın gözbebeği şehri Gaziantep’teyim, sizlerle beraber Gaziantepli hemşehrilerime hizmet etmeye gayret edeceğim.” dedi.

“Her şeyi normale döndüreceğiz”

Yıkıcı depremin izlerini silmek ve tüm vatandaşların güvenli bir ortamda sağlıklı bir şekilde kalıcı konutlarına kavuşana kadar çalışacaklarını aktaran Vali Çeber, şöyle konuştu;