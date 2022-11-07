Petrol
98.44
-0.13%
Euro
18.5786
0.47%
Dolar
18.6063
0.22%
Altın
1.003
-0.03%
Borsa
4315
2.32%
Bitcoin
389.826
-2.01%
BTXN Coin
10.14
-2.68%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda

    PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer, bugün Gaziantep ve Hatay’da düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandılar.
    • 07.11.2022 - 14:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda

    Türkiye’nin yüreğine dün akşam yine ateş düştü…

    Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler, üs bölgesine taciz ateşi açtı.

    2 askerimiz şehit düştü

    Hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23), şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

    Şehit Öztürk’ün cenazesi, bugün sabah saatlerinde Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

    Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

    Askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen karşılama törenin ardından kara yoluyla Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi'ne getirildi.

    İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazına şehidin babası Hasan, annesi Zeliha, yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Ali Osma, kurum müdürleri, askeri personel ve şehit yakınları katıldı.

    Tabutuna sarılıp feryat ettiler

    Şehidin yakınları, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Törenin ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #1

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #2(Şehit Mustafa Öztürk)

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #3

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #4

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #5

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #6

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #7

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #8

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #9

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #10(Şehit İsmail Esmer)

    Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda #11


    İzmir'de hasarlı binalar tespit edildi
    Gündem

    İzmir'de hasarlı binalar tespit edildi

    Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi
    Gündem

    Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir