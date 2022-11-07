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Gaziantep ve Hatay’da şehitlere veda
- 07.11.2022 - 14:38
Türkiye’nin yüreğine dün akşam yine ateş düştü…
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler, üs bölgesine taciz ateşi açtı.
2 askerimiz şehit düştü
Hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23), şehit düştü, 2 asker de yaralandı.
Şehit Öztürk’ün cenazesi, bugün sabah saatlerinde Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.
Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen karşılama törenin ardından kara yoluyla Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi'ne getirildi.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazına şehidin babası Hasan, annesi Zeliha, yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Ali Osma, kurum müdürleri, askeri personel ve şehit yakınları katıldı.
Tabutuna sarılıp feryat ettiler
Şehidin yakınları, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Törenin ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
(Şehit Mustafa Öztürk)
(Şehit İsmail Esmer)