Gaziantep'de sağlık çalışanlarına şiddet: 7 yaralı, 4 gözaltı

Mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden kadın ve yakınları, terör estirdi. Yaşanan olayda 5'i sağlıkçı 7 kişi yaralanırken kalp krizi geçiren saldırgana da ilk müdahalesi yapıldı.

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet olayı gündemde...

Şiddetin son adresi ise Gaziantep.

Kentte mide rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep büyükşehir belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin dahiliye polikliniğine giden N.B isimli kadın hasta, serum için hastanenin acil servisindeki müşahede odasına yönlendirildi.

3 kişi hemşireye saldırdı

N.B isimli hasta kadın, yanında bulunan babası ve 15 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir genç, bir bebek hastaya serum hazırlayan hemşire Z.B'ye saldırdı.

Tıbbi sekreterin de gözlüğü parçaladı

N.B., çantasından çıkardığı bir taşı Tıbbi Sekreter M.A.'ya fırlatarak, tıbbi sekreterin gözündeki gözlüğü parçaladı.

Baba, serviste bulunan sağlık görevlilerine saldırdı

Hasta kadının yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir genç de hemşireye saldırırken, yanlarında bulunan hasta N.B'nin babası H.B ve ismi öğrenilemeyen bir başka şahıs da serviste bulunan sağlık görevlilerine saldırdı.

Devreye güvenlik girdi

Müşahede odasında başlayarak koridora sıçrayan olaylar, araya giren güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve diğer hasta yakınlarının araya girmesi ile sakinleştirildi.

Ellerinde sopalarla feri döndüler

Hastaneden uzaklaşan saldırganlar ise bir süre sonra ellerinde sopalarla acil giriş kapısına gelerek, hastaneye çalışanlarına ve araya girmeye çalışan hasta yakınlarına saldırdı.

5 sağlıkçı ve 2 hasta yakını yaralandı

Taşlı, sopalı saldırıda ise Radyoloji Teknikeri M.Ç., güvenlik görevlileri İ.T., M.İ. ise kafasına aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Yaralanan 5 sağlık çalışanları darp raporu almak üzere başka bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavgayı ayırmak isteyen 2 hasta yakını da olaylarda yaralandı.





Kalp krizi geçiren saldırgana müdahale ettiler

Koridordaki güvenlik kamerasına yansıyan olayları başlatan, hasta N.B'nin babası olan ve sağlık personeline yumruklar savuran saldırgan H.B. ise olay esnasında yüksek tansiyona bağlı kalp krizi geçirdi.

Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahale ise, saldırdığı sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

H.B'nin duran kalbi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Acil servis doktor ve hemşirelerinin müdahalesi ile yeniden çalıştı.

Başka bir hastaneye kaldırılan H.B'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





İHA'nın haberine göre; olayın ardından hastaneye gelerek inceleme yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Doktor Serdar Tolay ise yaşananları şöyle anlattı:

"Hasta, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor"

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi. Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor.

Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta, diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor.

"Taşlarla geliyorlar"



Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra yakınları 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor.

Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafa tasında kırık mevcut şu anda.

"Güvenlik görevlimizin kulağında ödem meydan geliyor"



2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor."





4 kişiye gözaltı

İHA'nın haberine göre; öte yandan çıkan olaylar nedeniyle hastanede, emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alınırken olaylara karışan 4 saldırgan ise gözaltına alındı.



