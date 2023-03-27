Gaziantep'in konteyner kentlerinde lojistik hizmetlerini Büyükşehir sağlıyor Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile kurulan konteynerler için 24 saat aralıksız devam eden kurulum ve üretim çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Haber Merkezi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte deprem, aralarında Gaziantep’in de olduğu 11 ilde ciddi yıkıma neden oldu.

Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri depremden ağır hasar alırken, bölgede yaraları sarmak için yapılan çalışmalar arasında ilçeler yeniden inşa edilene kadar depremzedelerin barınacağı çadır ve konteyner kentler geliyor.

26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kısa süre önce deprem bölgelerinde planlanan 246 konteyner kentteki 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938’inin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile kurulan konteynerler için 24 saat aralıksız devam eden kurulum ve üretim çalışmalarının hızla tamamlanması adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) de yerleşim bölgelerinde altyapı, zemin ve kurulum destek çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kurulan bin 206 konteynerin zeminlerini kuruluma hazır hale getiren ve alt yapılarını tamamlayan GBB aynı zamanda kurulum sürecinde de ekiplere destek verdi. GBB aynı zamanda kentteki sanayicilerin ürettiği 3 bin konteynerin kullanıma sunulması için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Paylaşılan son resmi rakamlara göre Gaziantep’teki bin 206 konteyner ile kurulan İslahiye ve Nurdağı’ndaki mevcut 2 konteyner kent için GBB tamamlayıcı çalışmaların yanı sıra konteyner alanlarında sosyal hayatı düzenleyecek sosyal donatıları da sağladı.

Konteyner kentteki hizmetler

Konteyner kentlerde psiko-destek merkezi, sosyal market, çocuk oyun parkı, etüt merkezi, mobil mutfak, yemekhane, mescit, berber, sağlık birimi, temizlik ve hijyen çalışmaları gibi bir çok tamamlayıcı hizmet de büyükşehir tarafından sürdürülüyor.

Konteyner kentlerde ayrıca depremin etkilerini azaltmak için düzenli olarak etkinliklere yer veriliyor. Konteyner kentler için tüm lojistik faaliyetleri planlı olarak ilerleten GBB, depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleşinceye kadar hayatlarını kolaylaştıracak tamamlayıcı hizmetleri vermeye devam edecek.

"Gaziantep modeli bir biz olma modelidir"

GBB’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sen ben olmadan biz modeli, Gaziantep Modeli ile bu zorluğu da aşacağız. Bu felaketi yaşadığımız günlerin öncesinden de iyi günlere beraber ulaşacağız.” dedi.

Çalışmalarda GBB’nin lojistik hizmet verdiğini vurgulayan Şahin, taleplere hızlı şekilde yanıt verdiklerini sürecin hızlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Nurdağı Tek Yürek Çarşı ve Meydanı ile İslahiye Demokrasi Meydanı Büyükşehrin ilçelerde yaptığı çalışmaların örnekleri arasında yer alıyor.