Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek Deprem felaketinin vurduğu Nurdağı ilçesinde yapımı 2.5 ayda tamamlanan köy tipi evler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Kısa sürede tamamlanan evleri Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal görüntüledi.

ensonhaber.com

Türkiye, asrın felaketinde 2.5 ayı geride bıraktı.

11 ili vuran ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler sonucu Türkiye buruk bir bayram yaşıyor.

Buruk bir bayram yaşanırken 13 milyon vatandaşımızın etkilendiği büyük felaket sonrası devlet tüm birimleriyle bölgede yaraları sarmayı sürdürüyor.

Diğer afetlerde olduğu bu felakette de izlerin silinmesi için çalışmalar hızla başladı.

Devlet tüm birimleriyle sahada

Afet bölgesinde depremzedeler için inşa edilen güvenli konutlar hızlıca yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkılan şehirlerin tekrar ihyası için 1 yıl süre isterken çalışmalar 2.5 aylık süreçte meyvelerini vermeye başladı.

Nurdağı'nda köy evlerinde sona gelindi

Çadır ve konteyner kent kurulumunun da sürdüğü kentlerde, köy tipi evlerde sona gelindi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde büyük felaketin yaşandığı ilçede vatandaşlar bayramı burukta olsa mutlu geçirecek.

Anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışmaları sonucu inşa edilen köy evleri yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla vatandaşlara teslim edilecek.

Her türlü ayrıntıların düşünüldüğü evlerde vatandaşlara evler mobilyalı bir şekilde teslim edilecek.

Ensonhaber.com yapılan evleri görüntüledi

2.5 aylık bir sürede inşa edilen evleri Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal bölgeye giderek bizzat görüntüledi.

Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal teslim töreni öncesi Nurdağı'na bağlı Belpınar Köyü'nde incelemelerde bulunan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e mikrofon uzattı.

"Vatandaşlarımız söz verdiğimiz tarihte güvenli evlerine yerleşebilecek"

Gül'e "Enkazı bile 2 yılda kalkmaz deniliyordu ama evler 2.5 ayda teslim ediliyor ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelten Ünal şu yanıtı aldı:

İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız söz verdi yanınızda olacağız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğiz diye. Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlar Cumhurbaşkanımız söylüyorsa yerine getirileceğinden hiç şüpheleri yok. Nitekim bunun eserini görüyoruz. 3 ay olmadan Belpınar Köyü’nde vatandaşlarımıza yarın bu tapular teslim olacak. Vatandaşlarımız söz verdiğimiz tarihte güvenli evlerine yerleşebilecek.

"Türkiye Yüzyılı tarım şehri Nurdağı ile başlayacak"

Daha sonra mikrofon uzatılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı'nın tarım şehri Nurdağı'ndan başlayacağı vurgusunda bulundu.

"Burası örnek bir köy oldu"

Burasının örnek bir köy olduğunu belirten Fatma Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: