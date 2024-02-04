Gaziantepli 111 yaşındaki Hatice Nine dört hastalığı da atlattı Daha önce beyin kanaması geçiren, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşayan, depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın zatürreyi de yenerek sağlığına kavuşmasını pasta keserek kutladı.

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AA

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 1 Temmuz 1913'te dünyaya gelen, 8 çocuğu, 36 torunu olan 111 yaşındaki Hatice Nine'nin hayat hikayesi şaşkına çeviriyor.

Büyük bir yaşam mücadelesi veren Hatice Düzer, 91 yaşındayken beyin kanaması geçirdi.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Düzer, bir müddet yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Enkazdan 5 saat sonra kurtarıldı

105 yaşındayken evde perde taktığı sırada sandalyeden düşerek kalça kemiği kırılan Düzer, yine yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalanan Düzer'in bulunduğu ev yıkıldı. Yaklaşık 5 saat sonra enkazdan kurtarılan Düzer, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından sevenlerine kavuştu.

Zatürreyi de atlattı

28 Ocak'ta rahatsızlanan ve yakınları tarafından tekrar hastaneye götürülen Düzer'e zatürre teşhisi konuldu.

Sağlığına kavuşmasını pasta üfleyerek kutladılar

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alınan Düzer için hastane yönetimi, doktorlar ve hemşireler tarafından "Sağlıklı, mutlu yıllar 111" yazılı pasta kesildi.

Alkışlar eşliğinde kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Hatice nine taburcu edildi.

"Feleğin çemberinden geçtik"

Konuşma güçlüğü çeken Hatice ninenin torunu Neslihan Bakır, babaannesinin 111 yaşında olduğunu, bu yaşına kadar çok badireler atlattığını söyledi.

Bakır, "Yaklaşık 20 yıl önce beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımdaki tedaviden sonra şifa buldu. Daha sonra perde takarken sandalyeden düştü ve kalça kemiğini kırdı. Yine ameliyat oldu, yoğun bakıma girdi ve çıktı. Geçen yıl yaşanan depremde 5 saat enkaz altında kaldı. Onda da şifa buldu, taburcu edildi. Bu sefer zatürreden hastaneye yatırıldı, yine Allah'a şükür taburcu ediyoruz. Feleğin çemberinden geçtik. İnşallah nice şifalı günlerde beraber yaşarız. Böyle babaannemiz olduğu için şükrediyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)