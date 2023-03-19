Gaziantepli 78 yaşındaki adamın hayat hikayesi: Korona, patlama ve depremde hayatta kaldı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ortaya çıkan hikayeler, gündem oluyor. Kentte yaşayan depremzede Halil Karakuş, 3 yılda verdiği hayat mücadelesini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 41 gün geçti.

Unutulmaz yaralar açan asrın afetinde, şehirlerin yeniden ayaklanması ve depremzedelerin acılarını hafifletmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

49 bini aşkın can kaybının yaşandığı afetten geriye ise gözü yaşlı aileler ve hayata tutunan vatandaşların hikayeleri kaldı.

Bunlardan biri de depremin vurduğu Gaziantep'te yaşayan 78 yaşındaki Halil Karakuş oldu.

Karakuş, 3 yılda salgın ve afetlerde hayatta kalmayı başaran bir isim.

Koronavirüsle mücadele etti

İslahiye ilçesinde yaşayan Karakuş ve eşi, yaklaşık 2,5 yıl önce koronavirüse yakalandıktan sonra durumları kötüleşince hastaneye yatırıldı.

Eşini salgın nedeniyle kaybeden Karakuş, özel hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye devam etti.

Tedavi gördüğü hastanede patlama oldu

Karakuş, hastanenin yoğun bakımında 19 Aralık 2020'de meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralandı.

Başka bir hastaneye sevk edilen Karakuş, yaklaşık 70 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Son olarak 6 Şubat'ta yaşanan ilk depreme evinde yakalanan Karakuş, yıkılan binanın ikinci katındaki evlerinden yakınlarıyla atlayarak bir kez daha yaşama tutundu.

"Şuurum hep yerindeydi"

Halil Karakuş, 2020 yılında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede önce yangın çıktığını söyledi.

Yoğun bakımda bağrışma seslerine uyandığını anlatan Karakuş, şu ifadeleri kullandı:

Yoğun duman vardı, sonra tüpün biri patladı. Sürekli dua ediyordum. Şuurum hep yerindeydi. Dışarı çıkınca bayılmışım. Sonra beni başka bir hastaneye götürmüşler. Gözümü açtım ki başımda bir hemşire bekliyor. Gözümü açtığımı görünce o da şükretti.

"Sallantıda oruç için niyet ettim"

Patlamadan da sağ kurtulduğu için sürekli Allah'a şükrettiğini belirten Karakuş, deprem günü oruca niyet etmek için uyandığını dile getirdi.

Orucu niyet ettikten sonra camiye namaza gitmeyi planladığını kaydeden Karakuş, sözlerine şöyle devam etti:

Her sabah namazında camiye giderim. Kalkar kalkmaz yer sallanmaya başlayınca dua etmeye başladım. Sallantıda oruç için niyet ettim. Merdivene gidecektik, gitmedik. Sonradan gördük ki merdiven çökmüş. Allah bizi orada da kurtardı. Torunlarla 18 kişiyiz. Küçük oğlum iki yatağı aşağı attı. Sonra büyük oğlan aşağı atlayıp onları düzenledi. Hepimiz oraya atladık. Küçük bebeği de top gibi oğlumun kucağına attık.

"Bu yaşa kadar orucumu yemedim"

Karakuş, gelini ve kendisinin yatağa yetişemedikleri için yaralandıklarını ifade etti.

Yaşadıkları badirelere rağmen şükürden hiç vazgeçmediğini belirten Karakuş: