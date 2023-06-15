Gaziantepli depremzedelere akıllı konutlar teslim edildi Depremlerin vurduğu Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 14 akıllı konut sahiplerine teslim edilirken, çevre düzenlemesi yapılan iş yerlerinin ise Kurban Bayramı'na kadar teslim edilmesi planlanıyor.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta tarihin en yıkıcı depremleriyle yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, unutulmaz acılara yol açarken 11 kenti de yerle bir etti.

Bu süreçte devletin tüm imkanları afet bölgesinde seferber edildi.

Öyle ki bir yandan konteyner kurulumları bir yandan da afet konutları tamamlanmaya başladı.

Önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yılda tamamlanarak teslim edilmesi yönünde sözler verildi.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde harekete geçildi.

132 iş yerinin kurası çekildi

Depremden önemli ölçüde etkilenen illerden biri de Gaziantep. Nurdağı ilçesinde yapımı süren 132 iş yeri için hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

İnşası devam eden iş yerlerinin de Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Yeni konut sevinci

Belpınar Mahallesi'nde 14 akıllı konut, 1 cami, 1 cami lojmanı ise ailelere teslim edildi.

Hak sahipleri, kura çekilişinde büyük heyecan yaşarken, yeni konutlarına yerleşen depremzedeler ise büyük sevinç yaşadı.

"Depremden önce çok kötü durumdaydık

Akıllı konutlara kavuşmanın mutluğunu yaşadığını aktaran Erkan Moroğlu, şöyle konuştu:

Belpınar Mahallesi'nde akıllı konutlarda oturuyoruz çok şükür evlerimize kavuştuk. Depremden önce çok kötü durumdaydık ama çok şükür şimdiki halimize, evlerimizden memnunuz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, kendisi dünya liderimizdir. Çok şükür halimize sayesinde her şeyimize kavuştuk.

"Dükkan ve evlerimizi verdiler"

Depremzede Gülhan Bahar ise, “6 Şubat depremlerinde iş yerimiz yıkıldı. Şu an dükkan ve evlerimizi verdiler bizlere Allah razı olsun devletimizden." dedi.

"Allah razı olsun devletimizden"

Toplamda 30, 50 ve 80 metrekare olarak inşa edilen iş yerlerinin Kurban Bayramı öncesi teslim edilmesi beklenirken hak sahiplerinden Aytekin Bülbül, şu ifadeleri kullandı: