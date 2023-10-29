Gaziantepli Nesibe Nine, Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü anlattı 96 yaşındaki Nesibe Kaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında trenle Osmaniye'ye geldiğini anlattı. Kaya, ''Atatürk geldi dediler. Koşarak gittik. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar'' dedi.

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DHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anılar ve hikayeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Bunlardan biri de Gaziantep'te yaşayan 96 yaşındaki Nesibe Kaya.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen, şimdilerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşıyor.

Ata'yı gördüğü günü unutamıyor

11 çocuk annesi Kaya, 10 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördü.

O günü unutamadığını söyleyen Nesibe Nine, Atatürk’ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini anlattı.

"Atatürk'ü davul zurnayla karşıladılar"

Koşarak gara gittiklerini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

''O zamanlar 8-10 yaşındaydım. Atatürk Bahçe'ye geldi dediler. Koşarak gittik. Tren istasyonunda sandalyeler dizilmiş oturuyorlardı. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar. Atatürk oturduğu yerde oynayanları izledi. Daha sonra trene binip gittiğini hatırlıyorum. Çocuklar beni İstanbul'a götürdüklerinde, Atatürk’ün okuduğu okulu gösterdiler. Kızım Sevim cep telefonunda Atatürk'ün fotoğrafını gösterince duygulanarak gördüğüm buydu. Atatürk'ü gördüğüm anı unutamam.''

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)