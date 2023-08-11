Pençe Kilit şehitlerine son görev: Gözyaşları sel oldu Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan kahramanlar, bugün memleketlerinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

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AA

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü.

Terörle mücadeleyi sınır ötesinde de sürdüren kahraman Mehmetçik, hainlerle çatışmaya giriyor.

Irak'ın kuzeyinde de 2019 yılında Pençe operasyonları başlatıldı.

Teröristleri tek tek etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, geçtiğimiz günlerde Pençe Kilit Harekat bölgesinde hareketlilik yaşadı.

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu 6 kahramanımız şehit düştü.

Acı haber şehitlerin baba ocağına ulaştı. Bugün ise kahramanlar için son görevler yerine getirildi.

Şehitlere son veda

Gaziantepli 30 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir de saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kahraman Özdemir'in de naaşı, askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirildi. Karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi.

Başkan Şahin'den teselli

Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir’i teselli etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

Gözyaşları içinde uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın da cenazesi memleketi Diyarbakır’da son yolculuğuna uğurlandı.

24 yaşındaki Üçdağ’ için Hani ilçesi Çardaklı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne Hafize Üçdağ, baba Mustafa Üçdağ, kardeşler ve şehidin yakınları katıldı. Üçdağ’ın yakınları duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Üçdağ’ın cenazesi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun kıldırdığı namazın ardından Çardaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sivas şehidine veda

Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale’nin de cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’a getirildi.

Serkan Lale şehit ağabeyini asker kıyafetiyle karşıladı.

Zümrüt Alma, ağabeyinin cenazesini onun asker kıyafetleri ile karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri merasim mangası tarafından alınarak, omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Babasının yanına defnedildi

Şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın naaşı Hakkari’deki askeri törenin ardından Bala’ya getirildi.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bala Şentepe Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze namazı sırasında şehitin annesi Tülay Altınbaş ve akrabaları güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Altınbaş’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Şehidin naaşı, 2012’de kalp krizi sonucu vefat eden polis babası Kadir Altınbaş’ın kabrinin yanına defnedildi.