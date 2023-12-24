Türkiye şehitlerini uğurluyor...
12 baba ocağında 12 kahraman askerin şehit ateşi düştü.
Yurdun dört bir yanını güvenilir hale getirmek adına operasyonlarına devam eden Mehmetçik, sınır ötesinde de başarılı operasyonlara imza atıyor.
Şehitlerin naaşı uğurlandı
Bu kapsamda teröristlerle girilen çatışmalarda teröre geçit vermeyen 12 Mehmetçik, vatan uğruna şehit oldu.
Bugün de askerlerin aziz naaşı memleketlerine ulaştı.
Silah arkadaşlarının omuzunda taşındı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in naaşı da ailesinin yanına Gaziantep'e getirildi.
İyem'in cenazesi, silah arkadaşlarının omuzunda Bahattin Nakıboğlu Camii'nden kalktı. Törene şehit İyem'in yakınları da katıldı.
Gözyaşı döktüler
Şehidin babası Mehmet, annesi Ayişe, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Karşılama törenine katılan bir çocuk asker selamı verdi. Törene katılan şehidin dedesi Mehmet İyem de gözyaşı döktü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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