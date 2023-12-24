Gaziantepli şehit Uzman Çavuş Abdulkadir İyem son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi. Törende şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye şehitlerini uğurluyor...

12 baba ocağında 12 kahraman askerin şehit ateşi düştü.

Yurdun dört bir yanını güvenilir hale getirmek adına operasyonlarına devam eden Mehmetçik, sınır ötesinde de başarılı operasyonlara imza atıyor.

Şehitlerin naaşı uğurlandı

Bu kapsamda teröristlerle girilen çatışmalarda teröre geçit vermeyen 12 Mehmetçik, vatan uğruna şehit oldu.

Bugün de askerlerin aziz naaşı memleketlerine ulaştı.

Silah arkadaşlarının omuzunda taşındı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in naaşı da ailesinin yanına Gaziantep'e getirildi.

İyem'in cenazesi, silah arkadaşlarının omuzunda Bahattin Nakıboğlu Camii'nden kalktı. Törene şehit İyem'in yakınları da katıldı.

Gözyaşı döktüler

Şehidin babası Mehmet, annesi Ayişe, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Karşılama törenine katılan bir çocuk asker selamı verdi. Törene katılan şehidin dedesi Mehmet İyem de gözyaşı döktü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)