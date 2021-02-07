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- Gaziantep'ta hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Gaziantep'ta hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Gaziantep’te, korona virüsten hayatını kaybeden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 07.02.2021 - 19:00
- Güncelleme : 07.02.2021 - 19:04
Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde bulunan Özel Deva Hastanesi'nde 15 gündür koronavirüs tedavisi gören M.A.K. hayatını kaybetti.
HASTA YAKINLARINDAN SAĞLIKÇILARA TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI
Hastane yetkililerince hazırlanan rapora ölüm nedeni olarak, koronavirüs yazılmamasını isteyen yakınları ret cevabı alınca sağlık çalışanlarına saldırdı.
Sağlık çalışanlarına aile tarafından yapılan yumruklu, tekmeli saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'ta hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı VİDEO
BİRİ HEMŞİRE, 3 GÖREVLİ YARALANDI
Olayda biri hemşire 3 hastane görevlisi yaralanırken, hastanede ise maddi hasar medyana geldi.
Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.