Gaziantep'te yoğun kar yağışı ulaşımı güçleştirdi

Gaziantep kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırırken, birçok noktada yol temizleme çalışması başlatıldı.

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.

Şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde de belediye ekipleri yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

TIR DEVRİLDİ, TAG OTOYOLU KİLİTLENDİ

TAG Otoyolu'nda da etkili olan kar, ulaşımı aksatıyor. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Yer yer tamamen duran trafik nedeniyle yolda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

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KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ ZORA SOKTU

Sürücü Mehmet Çiftçi, akşam üzeri Gaziantep'ten Mersin'in Tarsus ilçesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Ancak kar nedeniyle kapanan yolda kaldığını anlatan Çiftçi, "1 saatten fazladır bir adım ilerleyemedik. Yılda mahsur kaldık. Çalışmaların bize ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

KRİZ MASASI KURULDU

Gaziantep Valiliği öncülüğünde kar nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Kentteki belediyeler, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, AFAD, Kızılay ve diğer ilgili birimlerin yer aldığı kriz merkezinden, şehir merkezindeki kameralardan kontrol edilerek, aksayan bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütülüyor.

VALİ GÜL: "İL DIŞINA ARAÇ ÇIKIŞI DURDURULDU"

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu.

Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi.

İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ŞAHİN: "SIKIŞIK BÖLGELERİN ÇOĞU AÇILDI"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğle saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız."

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