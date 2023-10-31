Gaziantep'te 12 katlı apartman yıkım çalışmalarında çöktü 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bina yıkımı sırasında aniden çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredeki tüm binalar tedbiren boşaltıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.

Yaşanan depremlerde binlerce bina hasar gördü.

Hasarlı binaların yenilenmesi amacıyla yıkım işlemleri sürüyor.

Depremin en sert vurduğu kentlerden biri olan Gaziantep, çalışmaların hız kesmediği şehirlerden biri.

Yıkımı sırasında çöktü

Gökkuşağı Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan yapılardandı. Aldığı hasarlar nedeniyle yıkılması gereken konutun, kontrollü yıkılması kararı alındı.

12 katlı binanın yıkımı sırasında beklenmeyen bir çökme meydana geldi.

Çevredeki binalar boşaltıldı

Çöken binadan beton parçalarının çevreye dağılmasıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Olayda yaralanan olmazken, çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"5-6 kolonu kestik, kendiliğinden çöktü"

Kepçe Operatörü Hıdır Demir, “Denizli'de yaşıyorum. Bu yıkım işini yapıyoruz. Gerçekten bu binalar çok kötü, görüldüğü gibi değil. Hani herkesi büyük geçmiş olsun diyelim. Biz binada sadece 5-6 kolonu kestik. Kendiliğinden çöktü. Yani diyecek söz bulamıyorum. Kontrollü bir şekilde yıktık, ekibimiz de bu konuda çok güzel. Yıkım yaparken önce binanın içini bir gezeriz. Mesela bazen Kur'an-ı Kerim oluyor.” dedi.

“Kontrollü bir şekilde kesmedik, vurduk, yatırdık”

Yıkım Sorumlusu Yakup Dağ, “Patlak kolonlar var mı yok mu onlara bakıyoruz. Biz yıkımı yapmadan önce komple kontrollü gezdik. İlk üç kolonu kestik, ondan sonra asansörün perdesine geldik, asansörün perdesini kesince sağ taraftaki koluna vurunca zaten mal boşa düşmüş oldu. Arkadaşımızı güvenceye aldık. Daha sonra kontrollü bir şekilde kesmedik, vurduk, yatırdık. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür.” diye konuştu.

Ölen yada yaralanan yok

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)