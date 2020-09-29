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    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

    Gaziantep'te sokakta oynayan bir çocuk kapkaça uğradı. Çocuğun elindeki annesine ait telefonu aldıktan sonra koşarak kaçan şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 14:32
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 14:32
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    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

    Gaziantep'te 25 Eylül günü Zeytinli Mahallesi'nde yaşanan olayda, 12 yaşındaki çocuğun elindeki annesine ait cep telefonunu alan şahıs hızla koşarak kaçtı.

    12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GASP ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın kaçma anını anbean görüntüleyen güvenlik kameralarını inceledi.

    Şahsın eşkaline ve adresine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyon ile şüpheli şahsı gözaltına aldı.

    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı- İZLE

    Gaziantep te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı #1

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