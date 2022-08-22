Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası öncesine ait yeni görüntülerde, emniyet şeridi ve dubalar göründüğü halde 2. kaza meydana geliyor.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.

Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazayı gören kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.

Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

15 kişi yaşamını yitirdi

Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy hayatlarını kaybetti.

Kazanın hemen öncesine ait görüntüler

Kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklanırken, otobüsün yaptığı kazanın hemen öncesine ait görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde yol kenarında dere yatağına devrilen otomobile ulaşmaya çalışan ekiplerin emniyet şeridinde olduğu ve emniyet dubalarından da yol kenarında açıkta görüldüğü ortaya çıktı.

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kaza anından önceki görüntüler - VİDEO



Vali Gül: "Gündüz gözüyle 3 şeritli yol"

DHA'nın aktardığına göre; Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından ilk kazadan sonraki bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Vali Gül, görüntülerde kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini ve emniyet dubalarının gözüktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor.Gündüz gözüyle üç şeritli yol."

Gaziantep'te 15 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförünün ifadesi - HABER İÇİN TIKLAYIN