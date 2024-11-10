AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliği devam ediyor.

Depremden etkilenen illerin içinde yer alan Gaziantep'te de 19 bin 185 konutun kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te asrın felaketinin ardından temelleri atılarak inşaatına başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor.

19 BİN 185 KONUT KURAYLA HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem bölgesinde çalışmaların son hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentte depremlerde 4 bine yakın can kaybı yaşandığını hatırlatan Çeber, "Nurdağı depremde oransal olarak en çok hasar alan yerlerden biri. İlçede 41 bin vatandaşımız var, 2 bin 25'i rahmetli oldu. Yani her 20 kişiden birisi hayatını kaybetti. 11 bin civarında yapı stoku vardı. Bunun yaklaşık 7 bini kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra çok yoğun çalışmalara başladık." dedi.

DEPREM SONRASINDA YAPILAN İŞ YERİ, DERSLİK VE HASTANE

Asrın felaketinden sonra hem devletin tüm gücüyle, sivil toplum ve milletin tüm desteğiyle çalışmaların sürdüğünü anlatan Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sadece Nurdağı'nda 200 civarında iş yeri yapıp teslim ettik. Tam bir iş birliği var. Yine depremde 25 yataklı devlet hastanemiz yıkılmıştı, yerine 72 yataklı çok güzel bir hastaneyi 2 ay önce hizmete açtık. Yıkılan her dersliğin yerine en az 5 yeni derslik yapacağız diye vaadimiz vardı onu gerçekleştiriyoruz. Toplam derslik sayımızı yüzde 15 arttıracağız dedik ama biz Allah'ın izniyle yüzde 20'nin de üzerine çıkacağız.

"EN ÖNEMLİ İŞİMİZ AFETLE İLGİLİ İŞLER"

Vali Çeber, bölgede sadece konutlarla değil akla gelecek her türlü altyapı, iş yeri, her türlü fiziki yapıyla çalışmaların son hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Prensibimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın emirleri doğrultusunda, en son afetzede güvenli, huzurlu, sağlıklı yuvasına kavuşana kadar bizim en önemli işimiz afetle ilgili işler." diye konuştu.

"BİR YIL SONRA FİZİKİ ANLAMDA DEPREM GÜNDEMİ KAPANACAK"

Kendisinin akademik çalışma konusunun da afet yönetimi olduğunu hatırlatan Çeber, şunları kaydetti:

Birçok afeti inceledim birçok afette yerinde bulundum. 6 Şubat'ta yaşadığımız gerçekten çok büyük düzeyde bir afetti ve altından kalkılması çok zor bir mücadeleydi. Ancak tam bir iş birliğiyle çalışmalara başladık. Tam dayanışma örneği gösterdik. Devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğu, milletimizin ne kadar asil bir millet olduğunu gösterdik. Bir yıl sonra fiziki anlamda deprem gündemini hemen hemen kapatmış olacağız. Bir taraftan psikolojik unsurlarla da mücadele ediyoruz, psikososyal çalışmalarımız devam ediyor.

DEPREMZEDELER GÜVENDE HİSSEDİYOR

Yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşiyor. Gaziantep'te konutlarına kavuşan afetzedeler kendilerini güvende hissediyor

Depremde Gaziantep'te yıkılan Nurdoğan'dan görüntüler:

Anahtarı yeni teslim ediler konutlar: