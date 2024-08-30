Gaziantep'te 30 Ağustos kutlamalarında asılan İsmail Heniyye posteri indirildi Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında öldürülen Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin posterinin asılması tepkilere neden oldu. Alandaki vatandaşlar Heniyye'nin pankartını indirip Türk bayrağı ve Atatürk posterini astı.

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Haber Merkezi

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan çelenk koyma töreninde dikkat çeken anlar yaşandı.

Törende bazı kişiler tarafından İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye'nin de posteri asıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni için toplanan kalabalık, Heniyye'nin posterinin asılmasına tepki gösterdi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU: GAZİLER ALANI TERK ETTİ

Alanda Atatürk resminin ve Türk bayrağının yer almadığını gören vatandaşlar ve gaziler alanı terk etti.

Daha sonra alana gelenler, Henniye posterini indirip yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı.

Yaşananlar kameraya böyle yansıdı.