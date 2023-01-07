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Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol yakalandı

Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol yakalandı

Kentte 2 iş yerine yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.