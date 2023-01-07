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    Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol yakalandı

    Kentte 2 iş yerine yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • 07.01.2023 - 17:28
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 17:29
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    Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol yakalandı

    Ölüme sebebiyet oluşturarak vatandaşları zehirleyen kaçak alkol üreticilerine yönelik başaltılan operasyonlar devam ediyor.

    Yurt genelinde kaçak alkol kullanımına geçit vermeyen ekipler, Gaziantep'te yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine yönelik etil alkol operasyonu yaptı.

    300 litre etil alkol yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyondaki aramalarda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 300 litre etil alkol ele geçirildi.

    2 şüpheli yakalandı

    Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te 300 litre kaçak alkol yakalandı #1

    Gaziantep te 300 litre kaçak alkol yakalandı #2


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