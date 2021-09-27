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- Gaziantep'te 33 bin kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 33 bin kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kente kaçak sigaraların sokulduğu ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.
- İHA
- 27.09.2021 - 23:53
- Güncelleme : 27.09.2021 - 23:55
Yurt genelinde kaçaklığa karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
33 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
KOM ekipleri, belirlenen depoyu takibe aldı. Bir süre takip yapan ekipler, sigaraların sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Depoya yapılan baskında 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.