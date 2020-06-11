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Gaziantep'te 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep'te 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep'te bir eve yapılan baskında 50 kök kurutulmaya bırakılmış, 450 kök de dikili vaziyette hint keneviri ele geçirildi.