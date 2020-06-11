Dolar
6.8209
0.667%
Euro
7.7471
0.4968%
Altın
1736.79
-0.1104%
Borsa
109223.53
-0.5059%
G. Altın
381.263
0.6735%
Bitcoin
65896.92
-1.4126%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Gaziantep'te 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Gaziantep'te bir eve yapılan baskında 50 kök kurutulmaya bırakılmış, 450 kök de dikili vaziyette hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.06.2020 - 16:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'te 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaprak Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu araması yaptı.

    YAPILAN BASKINDA KİMSE BULUNAMADI

    Yapılan aramada 50 kök kurutulmaya bırakılmış, 450 kök de dikili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi.

    Baskın sırasında adreste kimse bulunmazken, olayla ilgili şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

    Görüş Bildir