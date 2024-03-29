Gaziantep'te 500 konut hak sahiplerine teslim edildi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazi Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde yapımında sona gelinen 500 konutun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

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İHA

Gaziantep'te konut ihtiyacının karşılanması, vatandaşların uygun fiyatlara ev sahibi olması ile arz-talep dengesini sağlayarak Gazi şehirde kira ve konut ücretlerinin kontrol altına alınması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurulan Gazi Konut, Güneyşehir’de 1’inci etap kapsamında yapımını tamamladığı 500 konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlara teslim etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptı

Yapımı tamamlanan Gazi Konut Güneyşehir konutları 1’inci etabında, 110 metrekare büyüklüğünde 3+1 236 konut yer alırken 93 metrekare büyüklüğünde 2+1 264 konut bulunuyor.

Planlanan süresinden önce tamamlanan Güneyşehir konutlarının 2’nci etabı kapsamında ise 100 konut için talepler toplandı.

“Bu şehir için yapacak çok işimiz, sevdamız, hayallerimiz var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin iki sorununun konut ve trafik olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Büyüyoruz ve irileşmeden sağlıklı büyümek lazım. 6 Şubat depremleri sonrası bizim konut açığımız daha da arttı. Bunu hızlı bir şekilde toparlamak gerekiyordu. 10 bin konut için 60 bin konut talebi var. Bu arz talebi dengelememiz lazım. Geldiğimiz noktada anahtarları alacaksınız içeri gireceksiniz. Sizlerle beraber ben de çok heyecanlıyım. Bu şehir için yapacak çok işimiz, sevdamız, hayallerimiz var. Ananın, babanın, gencin, yaşlının mutlu olduğu, geleceğe endişeyle bakmadığı bir Gaziantep kuracağız."

TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın da katıldığı tören sonrası anahtarlar hak sahiplerine verildi ve örnek daireler gezildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)