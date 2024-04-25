Gaziantep'te afet konutlarında sona doğru 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bugüne kadar bin 200 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 750 köy evinin de yapımı devam ediyor.

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AA

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Afetten önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'te, deprem konutlarının inşası devam ediyor.

1200 konut teslim edildi

İslahiye ilçesinde afetzedeler için 4 bin 537 konut ile 750 köy evi inşa ediliyor.

Bugüne kadar yapımı tamamlanan bin 200 konut hak sahiplerine teslim edildi.

"Konteyneri boşaltan çok sayıda vatandaşımız var"

Kaymakam Mehmet Soylu, 51 mahallede yerinde dönüşüm çalışmalarının ve deprem konutlarının inşasının sürdüğünü söyledi.

Vatandaşları güvenli konutlara yerleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız en güvenli konutlarda oturmalı. Bunun birinci şartı ise iyi zemin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, son hak sahibi evine geçene kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İslahiye'de kimse bir yıl önce bugünleri hayal bile edemezken, şu an afet konutlarımıza yerleşen, konteyneri boşaltan çok sayıda vatandaşımız var. Bu sayı çok kısa sürede 5 bini geçecek."

"Riskli değilse vatandaşlarımızın konutunu yerinde yapıyoruz"

Soylu, 16 mahallede 750 köy evinin 120 metrekare 3+1 şeklinde yapıldığını belirterek, "Afetten etkilenen her köyümüzde, fay hattı geçmiyor ve diğer afetlerden dolayı riskli değilse vatandaşlarımızın konutunu yerinde yapıyoruz. İsterse toplu alanda, isterse 750 bin lira kredi, 750 bin lira da hibe veriyoruz, vatandaş kendi evini yapıyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)