Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkımı sırasında aniden çöktü İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremleri nedeniyle ağır hasar alan 7 katlı bir bina, yıkım çalışmaları esnasında beklenmedik bir şekilde çöktü. Çalışmaları izleyenlerin canını zor kurtardığı korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Gaziantep, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin en önemli merkezlerinden biri olan şehirde çok sayıda yapı hasar gördü.

Yetkililer, hasarlı binaların yenilenmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Hasarlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı

Bu kapsamda İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 7 katlı bir bina tahliye edildi.

Uzman ekipler, söz konusu apartmanın kontrollü yıkımı için çalışmalar başlattı.

Beklenmedik bir anda çöktü

Bina, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında beklenmedik bir şekilde aniden çöktü.

Çökmenin etkisiyle çevreyi büyük bir toz bulutu kapladı.

Vatandaşlar canını zor kurtardı

Binanın etrafında bulunarak yıkımı izleyen vatandaşlar canını zor kurtardı.

Kimsenin yaralanmadığı çöküş anında, etrafta bulunan insanlar büyük bir panik yaşadı.

O anlar kamerada

Yaşanan panik anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)