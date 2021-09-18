Gaziantep'te aşısız bir kişi 3 defa koronavirüse yakalandı

Gaziantep'te 3 defa koronaya yakalanan ve hortumla beslenen, aşısız Jale Düşmezer'in eşi, "Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim herkesi aşıya çağırıyor" dedi.

Aşı olmayan ve Gaziantep'te yaşayan ev hanımı Jale Düşmezer, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Düşmezer, geçen yıl kasım ayında koronavirüse yakalandı. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Düşmezer, Kovid Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

TABURCU OLDUKTAN 6 AY SONRA YİNE KOVİDE YAKALANDI

Düşmezer, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından durumu negatife dönünce taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra eşinin aşı olmasına rağmen kendisi aşı yaptırmayan Düşmezer, 6 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı.

Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Ancak, aşı olmayan Düşmezer, son olarak geçen haziran ayının ortalarında yeniden rahatsızlanarak gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Düşmezer, entübe edildi.

HORTUM YARDIMIYLA BESLENİYOR

Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı.

Tedavisini sürdüren hastanenin Kovid Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay'ın yakından takip ettiği Düşmezer, konuşamadığı için aşı konusunda ne düşündüğünü soran gazetecilere sol elinin baş parmağını kaldırarak cevap verdi.

"3 DEFA KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, Düşmezer'in 11 aylık süreçte 3 defa koronavirüse yakalandığını ve aşı yaptırmadığı için sürecin zorlu geçtiğini söyledi.

Hastanın yaklaşık 3 aydır entübe olarak yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Elay, "Hastamız 2020 yılı Kasım ayında koronavirüs ile enfekte oluyor. Sonrasında hastamız düzeliyor ve altı ay sonra kaptığı ikinci bir virüs ile yine koronavirüse yakalanıyor ve enfekte oluyor. Bu hastalığında da oksijen konsantratörü ile eve çıkarılıyor. Eve çıkarıldıktan sonra kendisinin aşı yaptırması gerekiyor. Fakat hastamız aşısını yaptırmakta gecikme yaşıyor.

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"80 GÜN MAKİNEYE BAĞLI YAŞADI"

Aşı yaptırmayınca tekrar sağlık durumu kötüye gidip ve yoğun bakıma getiriliyor. Hastayı aldığımızda PCR testi negatif olmasına karşın, tomografi bulguları koronavirüs ile uyumluydu. Yaklaşık 3 ay tedavi altında tuttuk. Bu süreç içinde 5 defa septik şok yaşadı. Bu süreçte yaklaşık 80 gün hastamız makineye bağlı olarak entübe kaldı. Yine bu süreçte hastamızı boğazından delik açarak takip ettik. Şu anda hastamızın akciğerinde yaygın hasar var. Hastamızın sağ ve sol akciğerlerde iki tüp var. Yaklaşık 10 gündür entübe durumunu sonlandırdım ve iyileşme süreciyle birlikte hastamızı fizik tedavi uygulamasına alacağız. Fizik tedavi ile hastamızın kaslarını güçlendireceğiz. Enfeksiyonu tamamen tükettikten sonra yoğun bakımdan çıkaracağız" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMI GÖREN AŞI OLMAK İÇİN CAN ATAR'

Doç. Dr. Elay, "Hastamız 51 yaşında. daha önceden hiçbir alt hastalığı da yoktur. Yine hastamızın hiçbir kronik hastalığı da yok. Buna rağmen 3 defa Kovid-19 ile enfekte oluyor. Hastamız bir yıldır hastanede ve üç aydır da bizim yoğun bakım ünitemizde tedavi görüyor. Hastanemizde son zamanlarda çıkan aşı programından sonra yatan hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası aşısız. Süreci çok ağır geçiriyorlar. Aşılı hastalarımız son iki aydır neredeyse yok. Aşı olmayan vatandaşlar yoğun bakım ünitelerindeki bu hastaların durumu görseler, sıraya girip aşı olmak için can atarlar" dedi.

Aşı yaptırmayan Jale Düşmezer'in eşi Ali Düşmezer de "Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor" diye söyledi.