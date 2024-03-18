Gaziantep'te BBP'li adaya silahlı saldırı düzenlendi Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi'nin Şehitkamil Belediyesi başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracı silahlı saldırıya uğradı.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi D-400 kara yolunda aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi'nin Şehitkamil Belediyesi başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Toplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri araca isabet etti.

Yaralanan olmadı

Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Vahdettin Yüksel ise konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)