Gaziantep'te buğday ekili tarla küle döndü

Buğday ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan çiftçi Döndü Usluol ve Fadime Usluol, gözyaşı döktü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi kırsalında geçtiğimiz cumartesi günü anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler buğday ekili tarlalara sıçradı.

BİN DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 çiftçiye ait 1000 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

EMEKÇİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hasadını yapmayı bekledikleri buğday ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan tarla sahiplerinden Döndü Usluol ve Fadime Usluol, yanmış buğdayları ellerine alarak ağladı.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZDI"

Buğday hasadını beklerken yangınla kahrolduklarını söyleyen Döndü Usluol, ”Ailemizin geçim kaynağıydı burası. Biz umutla hasat edilmesini bekliyorduk ama bir yıllık emeğimiz yandı gitti. Devletimizden yardım istiyoruz." dedi.

Hasat yapmayı planladığı buğdayların alevlerle yok olduğunu dile getiren çiftçilerden Mustafa Gelebek ise ”Bizler hasadını yapmayı planlarken arazideki buğdaylarımız yanıp küle döndü. Çiftçiler olarak çok mağduruz. Devletten çiftçilerimizin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz.” diye konuştu.