Gaziantep'te çadır hırsızlığı! Depremzelerin çadırını çalan adam yakalandı... Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen bölgelerinden birinde deprem koordinasyon merkezinden izinsiz halı ve çadır alan adam kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yıkıcı depremler binlerce ev ve iş yerini enkaza çevirdi.

Yardımlar devam ediyor

Hayalet şehire dönen kentlerde çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Depremzedelerin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar tek yürek oldu.

Afet bölgesine binlerce çadır ve gıda yardımları sürüyor.

Sahte konteyner satışları yapıldı

Öte yandan felaketi fırsat bilen bazı şahıslar vatandaşları zor durumda bırakmak için çeşitli oyunlar yapmaya devam ediyor.

Dolandırıcıların yeni oyunu olan sahte konteyner satışıyla onlarca depremzede mağdur edildi.

Çadırları çaldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir diğer yandan deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, bir şahıstan şüphelendi.

Çalışanlar 45 yaşındaki M.K'nin merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.

Şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.