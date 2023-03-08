Gaziantep'te çağrı merkezi çalışanı, deprem sırasında telefondaki vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremin ardından Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelerek vatandaşların çağrılarını yanıtlayan genç kadının, 2'nci depreme yakalandığı sırada görüşme yaptığı depremzedeyle diyaloğu kayıtlara yansıdı.

Türkiye, 1 aydır cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi ile mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili oldu.

Yıkılan binlerce binada 46 bin vatandaş hayatını kaybetti. Şimdilerde afet bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülerek depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Aynı zamanda kentlerdeki hasarlı binaların tespiti de devam ediyor.

Büyük yıkımların yaşandığı illerden biri de Gaziantep oldu.

Devletin tüm kurumları sahada hummalı çalışmalar yürütürken, şehirlerin yeniden ayaklandırılması için de planlamalara başlandı.

Şehirlerin yeniden ayaklanması için çalışmalar hızla devam ederken, deprem anına ilişkin görüntüler ve ses kayıtları yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

İlk depremden sonra göreve geldi

Bu kez kayıt bir çağrı merkezinden.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı "Alo 153" Çağrı Merkezi personeli Şeyma Serin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremi yaşadıktan sonra vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak adına göreve geldi.

Sabah 08.00'de göreve başlayan Serin, vatandaşlardan gelen istekleri dinleyerek talepleri belediye personeline iletti.

Çağrı sırasında depreme yakalandı

Nurdağı ilçesinde araçta ailesiyle bekleyen M.K'den öğlen saatlerinde çağrı alan Serin, bu esnada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalandı.

Deprem esnasında çağrıyı sonlandırmadan soğukkanlılığını koruyan Serin, karşı tarafı sakinleştirmeye çalıştı ve binayı terk etmedi.

"Lütfen güvenli bir yere geçin"

Çağrı merkezi personeli ile vatandaşın deprem esnasındaki konuşmasının ses kaydı şöyle:

Şeyma Serin: Gaziantep geneli bir doğal afet yaşıyoruz, bazen hatlar düşmeyebiliyor.



Afetzede M.K: Şu an deprem oluyor.



Şeyma Serin: Evet, halen deprem oluyor.



Afetzede M.K: Allah'ım Allah'ım, baba deprem oluyor.



Şeyma Serin: Lütfen güvenli bir yere geçin. Şu an çok kötü bir deprem oluyor.



Afetzede M.K: Evet.



Şeyma Serin: Yerinizde sabit durun.



Afetzede M.K: Duruyoruz. Arabanın içerisinde duruyoruz, dışarıdayız.



Şeyma Serin: Evet çünkü hala devam ediyor. Biz de burada aynı durumu yaşıyoruz.



Afetzede M.K: Tamam, teşekkür ederiz. Siz de dikkat edin lütfen.

"Hem kendimi hem de onları sakinleştirmeye çalışıyorum"

Çağrı merkezi personeli Şeyma Serin, ilk depremde çağrı merkezi binasının ağır hasar aldığını daha sonra da hizmet vermek için başka bir binaya taşındıklarını anlattı.

İkinci depreme yeni bina da yakalandıklarını vurgulayan Serin, şöyle konuştu: