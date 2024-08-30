Türkiye'nin dört bir tarafında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlanıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünün cuma gününe denk gelmesiyle birlikte camilerde okunan Cuma hutbesinde şehitlerimizin ruhuna dua edildi.
Ancak hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmadığı görüldü.
CUMA HUTBESİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU
Bu durum üzerine Gaziantep'te bir şahıs, Cuma hutbesini okuyan imama tepki gösterdi.
Şahıs, "Geçenlerde İsmail Heniyye için cenaze namazını kıldırdınız, Dumlupınar’da Atatürk’e fatiha okumadınız. Atatürk olmasaydı bugün 30 ağustos olmayacaktı" dedi.
"KAFİRİN RUHUNA FATİHA OKUNMAZ"
Hutbenin ardından tepkisine devam eden vatandaşa cami cemaatindeki bir şahıstan "Kafirin ruhuna fatiha okunmaz" yanıtı geldi.
Atatürk'e yönelik tepki çeken ifadelerin kullanılmasının ardından ortalık bir anda karıştı.
"ATATÜRK'E KAFİR Mİ DİYORSUN AHLAKSIZ"
Camide bulunan diğer vatandaşlar araya girerken hutbede Atatürk'ün adının geçmemesine tepki gösteren şahıs, "Atatürk’e mi kafir diyorsun ahlaksız adam" dedi.
O anlar böyle kaydedildi.
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