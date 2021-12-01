Gaziantep'te darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

Babası tarafından darbedilen Cihan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan Y.G.'nin o görüntüleri, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına almıştı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Hayati tehlikesi bulunduğu içni yoğun bakımda tedavi altına alınan Cihan bebeğin son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Cihan'ın kaldırıldığı hastanede görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin durumunun geldiğine göre biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

"BİLİNCİ AÇIK DURUMDA BESLENMEYE BAŞLADI"

Demir, "Yapılan tetkik ve çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadım. Şu an bilinci açık durumda hatta yavaş yavaş beslenmeye de başlandı ama yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözlem altında." dedi.

"HAYATİ TEHLİKEYİ TAM OLARAK ATLATTI DİYEMEYİZ"

Annenin de bebeğin yanında olduğunu ifade eden Demir, "Annesi bebeğini besliyor ama geçirdiği travmadan, kanamadan dolayı şu aşamada yetersiz. Bundan dolayı yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ilaç tedavisine devam ediyoruz ama haliyle annesinin de geçirdiği travmadan dolayı psikolojik olarak bozukluğu var, bununla alakalı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgileniyor. Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemeyiz, daha erken. Hastaneye gelişinin 36'ncı saati." diye konuştu.