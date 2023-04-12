Gaziantep'te deprem konutları yükseldi: İşte son görüntüler Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 17 bloktan oluşan dairelerin zemin artı 5 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması tamamlandı. Blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak.

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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle Türkiye'nin yüreğine ateş düştü...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce can yitip gitti, binlerce bina da yerle bir oldu.

Devlet, büyük acının hemen ardından yaraları sarmak için elini taşın altına koyarken, verilen sözler bir bir tutuldu.

Süreç hızlı ilerledi, tünel kalıp çalışması tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere 1 yıl sonra teslim sözü verdiği konutlar için kazmalar vuruldu, zeminler oturtuldu.

Süreç öyle hızlı ilerledi ki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden gurur veren haberler geldi.

İlçede 17 bloktan oluşan dairelerin zemin artı 5 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması tamamlandı.

40 günde ilk blok yükseldi

Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan ilk blok, böylece kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlanmış oldu.

Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak.

Diğer blokların is birinci ve ikinci katının tünel kalıpları yerleştiriliyor.