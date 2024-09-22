Gaziantep’te deprem konutlarına yerleşen 1342 aile, kışı yeni evlerinde geçirecek Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşen 1342 aile, kış mevsimini yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için planlanan 6 bin 900 konutun 2 bin 856’sının inşaatları bitme noktasına gelirken, diğer konutların ise planlama ve kaba inşatları sürüyor.

Başpınar ve Bademli mahallelerinde inşası tamamlanan 1342 konutun anahtarı, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtarını alan 1342 depremzede aile TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarına yerleşmeye başladı.

"BU KIŞI EVİMİZDE GEÇİRECEĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Başpınar Mahallesi’ndeki yeni konutlarında yaşamlarını sürdüren ve kış mevsimini evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen 5 çocuk annesi Sacide Karaburç, “Bu kışı evimizde geçireceğimiz için çok mutluyuz. Konteynerde yaşamak çok zor, çadır ise daha zordu. Şimdi evimizdeyiz ve çok mutluyuz" dedi.

"TOPLAMDA 1342 AİLEMİZE ANAHTAR TESLİMİ YAPTIK"

Depremin ardından yapımı tamamlanan kalıcı konuta yerleşen Karaburç ailesini evlerinde ziyaret eden Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyes, 6 Şubat depremlerinde Nurdağı ilçesinin büyük hasar gördüğünü hatırlatarak, "Deprem felaketinin ardından gayretle ve hummalı bir şekilde birçok çalışma yapılıyor. Şu anda da çalışmaların yapıldığı ve teslim edilen depremzedelerimizin yanındayız. Hepsi memnuniyetlerini ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Deprem sonrası ilçemizde toplamda 6 bin 900 konut planlanıyor. Bugüne kadar 2 bin 856 konutumuzun inşaatı başladı. Diğer konutlarımızın ise proje ve kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. Kırsalda ve merkezde toplamda 1342 ailemize anahtar teslimlerini yaptık" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HİÇBİRİ DIŞARIDA KALMADI"

Deprem felaketinde ilçedeki 59 okuldan 13'ünün zarar gördüğünü de belirten Kaymakam Erciyes, “Bu okullarımızın hepsinde depremin hemen akabinde çalışmalar başladı. İnşaat süreçleri devam ediyor. Bu eğitim öğretim döneminde teslim aldığımız eğitime açtığımız okullarımız var. Yine önümüzdeki eğitim döneminde de açacağımız okullarımız var. Öğrencilerimizin hiçbiri dışarıda kalmadı, hepsi eğitimine huzurlu bir şekilde mevcut prefabrik okullarında devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)