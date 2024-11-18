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AA

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğine Türkiye, asrın felaketi olarak anılan depremleri yaşadı.

Depremlerde ağır hasar alan bölgelerden biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu.

Yıkım sonrası hızla başlanan deprem konutları çalışmalarına ilişkin açıklama İslahiye Kaymakamlığından geldi.

TESLİM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Yazılı açıklamada, ilçedeki deprem konutlarının yapımı ve hak sahiplerine teslimiyle ilgili süreçlerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İslahiye'de deprem konutu hak sahibinin yüzde 95'ine kuralar sonucu evleri çıktı. 2 bin 193 afet konutumuza, hak sahiplerimiz taşındı. Atatürk Mahallemizdeki bugün yapılan teslimatla 3 bin 634 hak sahibimize anahtarlarını teslim etmiş olduk.

HAK SAHİPLERİ EVLERİNE YERLEŞİYOR

Afet konutlarına yerleşen, 4 çocuk sahibi 45 yaşındaki Meryem Şahin ise kalıcı konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

6 Şubat 2023'te yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında depreme yakalandıklarını, anne ve babasıyla bazı yakınlarını kaybettiğini aktaran Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: