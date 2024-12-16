Gaziantep'te depremde yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii yeniden açıldı

AA

Depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor...

Yıkımdan en çok etkilenen yerlerden birisi de Gaziantep'in Islahiye ilçesi oldu.

AĞIR HASAR ALARAK YIKILDI

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslahiye Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle bir dönüm arsada 350 kişilik olarak yeniden yapıldı.

"BAYRAĞIMIZ EBEDİ DALGALANIR"

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

6 Şubat depremlerinde yıkılan camimiz yerine çok güzel bir mabet inşa ettiniz. Dört ay gibi kısa bir sürede inşa edilen bu camide Allah'a hamdolsun ibadet etmek nasip oldu. Allah bizlere böyle bir millet nasip etmiş çok şükür. Birlikteliğimiz kıyamete dek sürer inşallah. Bayrağımız ebedi dalgalanır. Bu camilerde kıyamete dek ezan sesleriyle dolar taşar.

İl Müftü yardımcısı Hasan Kiraz yapılan caminin hayırlı olmasını diledi.

YENİDEN İBADETE AÇILDI

İlçe Müftüsü Mustafa Demir de caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından cami yeniden ibadete açıldı.