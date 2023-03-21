Gaziantep’te depremden etkilenen ilçelerde tarımsal alet ekipman parkı kuruluyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye’de çiftçinin ekimde ihtiyaç duyduğu ve depremde enkaz altında kalan alet, ekipman ve traktör için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kuruyor. 50 milyon TL değerindeki proje ile çiftçiler rahat bir nefes alacak.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki çiftçiler için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Tarımsal Alet Ekipman Parkı kuruluyor

Bu kapsamda çiftçilerin enkaz altında kalan başta traktör olmak üzere üretim yapmak için kullanacakları aletler için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak.

Ekipmanlar; tarımsal üretimde toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, bakım faaliyetleri ile hasat gibi önemli çalışmalarda kullanılacak.

50 milyon TL'lik proje

Projeye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da destek veriyor.

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, depremden etkilenen çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan projenin değeri ise 54 milyon TL…

Ücretsiz kullanım

Buna göre İl Tarım Müdürlüğü’nün tespitiyle aletlerini enkazda kaybetmiş çiftçiler, tarlalarını işlemek için ekipmanlardan yararlanabilecek.

Ekipmanları parka gelerek ücretsiz alacak çiftçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra tekrardan başka çiftçilerin kullanması için teslim edecek.

500 çiftçiye sulama konusunda destek verilecek

Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde ayrıca Nurdağı ve İslahiye’de 500 çiftçiye sulama konusunda destek verilecek.

Toplamda 22 milyon TL değerindeki çalışmayla depremde basınçlı sulama sistemi zarar gören üreticilerin yarasına merhem olunacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzyılın felaketinin açtığı yara ve sıkıntıları asrın dayanışmasıyla çözüleceğini aktararak şunları söyledi:

"Bahar geldi, ekme biçme zamanı"