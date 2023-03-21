Gaziantep’te depremden etkilenen ilçelerde tarımsal alet ekipman parkı kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki çiftçiler için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Tarımsal Alet Ekipman Parkı kuruluyor
Bu kapsamda çiftçilerin enkaz altında kalan başta traktör olmak üzere üretim yapmak için kullanacakları aletler için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak.
Ekipmanlar; tarımsal üretimde toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, bakım faaliyetleri ile hasat gibi önemli çalışmalarda kullanılacak.
50 milyon TL'lik proje
Projeye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da destek veriyor.
Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, depremden etkilenen çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan projenin değeri ise 54 milyon TL…
Ücretsiz kullanım
Buna göre İl Tarım Müdürlüğü’nün tespitiyle aletlerini enkazda kaybetmiş çiftçiler, tarlalarını işlemek için ekipmanlardan yararlanabilecek.
Ekipmanları parka gelerek ücretsiz alacak çiftçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra tekrardan başka çiftçilerin kullanması için teslim edecek.
500 çiftçiye sulama konusunda destek verilecek
Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde ayrıca Nurdağı ve İslahiye’de 500 çiftçiye sulama konusunda destek verilecek.
Toplamda 22 milyon TL değerindeki çalışmayla depremde basınçlı sulama sistemi zarar gören üreticilerin yarasına merhem olunacak.
Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzyılın felaketinin açtığı yara ve sıkıntıları asrın dayanışmasıyla çözüleceğini aktararak şunları söyledi:
"Bahar geldi, ekme biçme zamanı"
Çok önemli bir dönemdeyiz. Bahar geldi, ekme biçme zamanı. Özellikle deprem bölgesinde enkazın altında tarım araçları traktör başta olmak üzere ekip biçmede lazım olan araçlar enkazın altında kalmıştı. Hemen GAP’a proje verdik. Proje hızlıca onaylandı. İslahiye ve Nurdağı’nda ‘Tarım Alet Ekipman Parkı’ kuruyoruz. Enkaz altında aracı, alet ve edevatı kaldıysa gelecek ücretsiz bir şekilde bunu kullanacak. Proje için yaklaşık 54 milyon TL’lik kaynak ayrıldı. Bizim ilgili daire başkanlığımız araçları teslim alacak. Ekip biçme zamanı nasıl yapacağız diyen çiftçimizin yarasına merhem olacağız.