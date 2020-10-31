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    Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi

    İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.A. hakkında işlem başlatıldı.
    • AA
    • 31.10.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:58
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    Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'inde yaşayan R.A.'nın, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu tespit edildi.

    Tespitin ardından harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde yakaladı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

    Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi

    Gaziantep te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi #1

    Gaziantep te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi #2

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