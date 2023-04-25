Gaziantep'te depremzede vatandaş tamamlanan köy evlerine yerleşmeye başladı Afetzede vatandaşlar depremin ardından yapımına başlanılarak 35 günde tamamlanan akıllı köy evlerine yerleşmeye başlarken bir yandan sevinç bir yandan hüzün yaşıyor. vatandaşlar yeni yapılan akıllı köy evlerine yerleşerek yeni bir hayata başladı.

İHA

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetin yaşandığı bölgelerde yeniden yaşam başladı.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmalar kapsamında başlanılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaralar sarılıyor.

35 günde teslim edildi

Bölgede evleri yıkılan depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri 35 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmeye başlandı.

Vatandaşlar evlerine yerleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teslim ettiği akıllı köy evlerine yerleşen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmenin sevincini yaşarken bir yandan da kaybettikleri aile fertlerinin üzüntüsünü yaşıyor.

Köy evine kavuşan ve depremde bütün ailesini kaybeden 56 yaşındaki Abdullah Yıldırım, bu kadar kısa sürede bize ev verileceğini tahmin etmediğini ancak 35 gün gibi kısa bir sürede evine kavuştuğunu belirtti.

"Konteyner vardı orada nöbet tutuyordum"

Depremde bütün ailesini kaybettiğini belirten Abdullah Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat'taki depremde Bütün ailemi kaybettim. Eşimi, oğlumu, kızımı, kardeşimi yeğenlerim olmak üzere ailemden 8 kişiyi kaybettim.



Ben fıstık tarlama yaban domuzları girmesin diye Nurdağı merkezden köye gitmiştim. Orada konteyner vardı orada nöbet tutuyordum. O akşam depremden bu sayede kurtuldum ama bütün ailemi kaybettim.



Eşimi oğlumu kızımı kardeşimi yeğenlerimi hepsini kaybettim. Nurdağı merkezde oturuyorduk normalde.



Deprem olduğu zaman ben arabama binip eve gittim ama ev yıkılmıştı. 3 kişiyi kurtardık, 2 tane yeğenim ve yengemi enkazdan kurtardık.

"2 aydan aşağı sürmez diye düşünüyordum"

Çok kısa sürede evlerinin teslim edildiğini vurgulayan Yıldırım şunları söyledi:

30-35 gün gibi kısa bir sürede anahtarı teslim ettiler. Cumhurbaşkanımız teslim etti. Ev çok güzel temelinden beri takip ediyorum.



Bu kadar kısa bir sürede evlerin bize teslim edileceğini beklemiyordum. 2 aydan aşağı sürmez diye düşünüyordum ama kısa bir sürede bize teslim ettiler.

"Yumurtasından tut çamaşır tozuna kadar evde her şey vardı"

Bize verilen evin içinde her şey olduğunun altını çizen Yıldırım şunları söyledi: