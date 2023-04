Gaziantep'te depremzede vatandaş tamamlanan köy evlerine yerleşmeye başladı

İHA

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetin yaşandığı bölgelerde yeniden yaşam başladı.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmalar kapsamında başlanılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaralar sarılıyor.

Bölgede evleri yıkılan depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri 35 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teslim ettiği akıllı köy evlerine yerleşen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmenin sevincini yaşarken bir yandan da kaybettikleri aile fertlerinin üzüntüsünü yaşıyor.

Köy evine kavuşan ve depremde bütün ailesini kaybeden 56 yaşındaki Abdullah Yıldırım, bu kadar kısa sürede bize ev verileceğini tahmin etmediğini ancak 35 gün gibi kısa bir sürede evine kavuştuğunu belirtti.

Depremde bütün ailesini kaybettiğini belirten Abdullah Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

İçinde her şeyi vardı eksiksiz bize teslim ettiler. Yumurtasından tut çamaşır tozuna kadar evde her şey vardı. Ben çiftçilikle uğraşıyorum hayat devam ediyor 2 tane yeğenim var onlar için de olsa uğraşmak zorundayım. Allah devletimize zeval vermesin her zaman yanımızdaydı. Bizi yalnız bırakmadılar.