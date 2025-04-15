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Gaziantep’te diş kliniğindeki sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı

Gaziantep’te diş kliniğindeki sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı Şehitkamil ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezine gelen kimliği belirsiz kişi, kayıt bankosunun üzerindeki sadaka kutusunu alarak hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.