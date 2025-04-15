Gaziantep’te diş kliniğindeki sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı

DHA
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sabah saatlerinde bir diş sağlığı merkezine giren şüpheli, etrafı kısa bir süre gözlemledikten sonra hasta kayıt masasının üstündeki sadaka kutusunu hedef aldı.
Sadaka kutusunu çalan şahsın, olay anında çevreyi kontrol ettiği ve ardından kutuyu alıp merkezden ayrıldığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
SADAKA KUTUSUNU ALIP KAÇTI
Görüntülerde, şüphelinin herhangi bir telaş belirtisi göstermeden olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Emniyet ekipleri, hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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