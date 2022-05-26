Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen teröristin vurulma anı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin vurulma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Gaziantep'ten gelen bir son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü.

Gaziantep'te akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi.

Daha sonra yeleğini ve elindeki kumandayı gösteren terörist, üzerimde bomba var' diyerek bombayı patlatmak istedi.

Vurulma anı kameraya böyle yansıdı

İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Teröristin polisler tarafından vurulduğu o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bombanın etkisiz hale getirilme anı

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Herhangi bir patlayacı maddeye rastlanmadı

Öte yandan olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri teröristin üzerinde bomba araması yaptı.

Teröristin üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.



