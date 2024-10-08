Gaziantep'te Emre Apartmanı davasında mahkeme başkanına çirkin ima Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 49 kişinin ölümüne sebep olan Emre Apartmanı ile ilgili davanın 6'ncı duruşmasında mahkeme başkanına davadan kendi rızasıyla çekilmesini ima eden sanık Ali E., salondan çıkarıldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden geriye kalan yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Deprem bölgelerinde normalleşme süreci devam ederken binlerce kişinin ölümüne neden olan kusurlu apartmanların davaları da sürüyor.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Emre Apartmanı yıkılmış ve 49 kişiye mezar olmuştu.

DAVANIN 6'NCI DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 6'ncı duruşma, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E. ve Ahmet Y. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mimar Erol Ö., mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada söz alan ve Emre Apartmanı'nın 2'nci katı tamamlanmışken sattığını iddia eden sanıklardan Ahmet Y., “Ben her şeyi düzgün yaptım. Benim sorumluluğumda yıkılmadı bina. Belediye ekipleri gelip ruhsat verdi. Benden alındıktan sonra binada değişiklik yapılmış. Benimle alakalı bir durum söz konusu değil.” dedi.

"BEN DE DOLANDIRILDIM"

Binada yanlış hiçbir şey yapmadığını savunan sanık Ali E., “Ben 20 aydır yatıyorum. Ben bu binayı 1999'da aldım. Ben aldığımda ruhsat çıkmıştı. Ruhsat alındığında bina zaten bitmişti. Burada mağdur olan herkes kadar ben de mağdurum. Beni de dolandırdılar.

Ben suçlu her kimse ortaya çıkmasını istiyorum. Raporlar ortaya çıksın. Ben inşaatı almadan önce bu binanın yapımında malzemeler çalınmış. Bunların hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum.

Gerçeklerin ortaya çıkması için içerde kalmaya razıyım. Ben bu binayı almadan sahte evraklar yapılmış. Bu evrakların ortaya çıkmasını istiyorum. Benim tek istediğim gerçek suçlunun bulunması.” ifadelerini kullandı.

DAVADAN ÇEKİLMESİNİ İMA ETTİ

Öte yandan duruşma sırasında sanık Ali E. ile mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ali E., mahkeme başkanına davadan kendi rızasıyla çekilmesi imasında bulundu.

SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, bunun üzerine sanığın salondan çıkarılmasını istedi.

Sanığın salondan çıkarılması üzerine savunmasını avukatı devam ettirdi.

DAVA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Duruşmada söz alan maktul ailelerinin avukatları, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini ve eğer başka suçlu varsa onların da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mahkeme tarafından bina ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek davayı 26 Aralık 2024'e erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)